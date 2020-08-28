Вторжение произойдет - Литва раскрыла новый подлый план Путина

Стоит обратить внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предостерег команду Владимира Путина от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Что важно понимать, обращения к РФ от чиновников Альянса и Евросоюза поступили после того, как 27 август глава Кремля Владимир Путин официально сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" с российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

По словам российского президента, в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.