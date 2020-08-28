Вторжение произойдет - Литва раскрыла новый подлый план Путина

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы — он обратил внимание на то, что Европейский Союз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал. По мнению литовского дипломата, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь. Свою позицию влиятельный политик озвучил 28 августа в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, которые готовы к отправке. Этого пока не случилось, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", — подчеркнул Линас Линкявичюс.
"Поэтому важно послать соответствующий сигнал", — подчеркнул литовский дипломат.
"Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли", — заявил глава МИД Литвы.