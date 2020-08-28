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Вторжение произойдет - Литва раскрыла новый подлый план Путина

Политика | Читати новину українською
Вторжение произойдет - Литва раскрыла новый подлый план Путина Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы — он обратил внимание на то, что Европейский Союз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал. По мнению литовского дипломата, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь. Свою позицию влиятельный политик озвучил 28 августа в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, которые готовы к отправке. Этого пока не случилось, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", — подчеркнул Линас Линкявичюс.
По его словам, "нет юридических, военных или практических оснований" для военной интервенции РФ.
"Поэтому важно послать соответствующий сигнал", — подчеркнул литовский дипломат.
Кроме того, он отметил, что пока не видит оснований для изменения политики ЕС в отношении России. 

"Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли", — заявил глава МИД Литвы.

Стоит обратить внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предостерег команду Владимира Путина от вмешательства во внутренние дела Беларуси. Что важно понимать, обращения к РФ от чиновников Альянса и Евросоюза поступили после того, как 27 август глава Кремля Владимир Путин официально сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" с российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов. По словам российского президента, в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского жестко отреагировала на новую наглую провокацию Владимира Путина в оккупированном Крыму.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Лінас Лінкявічюс, Литва, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Путин, РФ, Кремль, вторгнення, выборы в Беларуси
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