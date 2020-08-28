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Ставим на паузу - у Зеленского наконец раскрыли позицию по Беларуси

Политика | Читати новину українською
Ставим на паузу - у Зеленского наконец раскрыли позицию по Беларуси Дмитро Кулеба (фото — mfa.gov.ua)

В Министерстве иностранных дел раскрыли официальную позицию по Беларуси на фоне последних событий. Сейчас отношения Киева и Минска поставлены на "паузу". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Дмитрия Кулебы.

По словам дипломата, украинская власть не разрывает отношения с Беларусью и не планирует этого делать.

Упомянутая пауза повлияет на подготовку Форума регионов Украины те Беларуси, который должен состояться уже в этом октября в городе Гродно. Участниками мероприятий должны быть президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

"Но мы не разрываем отношения. Мы ставим на паузу подготовку официальных встреч... Белорусский посол продолжает свои функции в Украине", — отметил Кулеба и подчеркнул — между государствами наблюдаются несколько масштабных конфликтов.

В то же время украинская сторона предоставит определенные преференции гражданам Беларуси, которые будут направляться через общую границу.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружеской нам стране, будут пользоваться преференции... Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд ", — пояснил министр.

Порядок с "паузой" отношений будет продолжаться, пока ситуация в Беларуси не стабилизируется.

Напомним, тысячи граждан республики вышли с протестами на улицы своих городов после выборов президента 9 августа, которые они считают нечестными — люди требуют отставки Лукашенко и нового голосования.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусское командование объявило о начале полномасштабных военных учений на западе страны. Сбор войск состоялся в районах республики, приближенных к границам Евросоюза — в Гродненской области.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Дмитро Кулеба, Украина, полмтика, МИД, Беларусь, відносини
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