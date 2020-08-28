Санкции в отношении Беларуси - что готовит Украина против Лукашенко

Официальный Киев готов вводить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл план действий украинского правительства в этом вопросе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата 28 августа.

По его словам, поводом для жесткой реакции станет в таком случае фальсификация президентских выборов и насилие в отношении белорусов протестующих.

"Что касается санкций ЕС. Так мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер. Но мы уже присоединились к предыдущей заявления ЕС по этому поводу и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику и подходы, поэтому когда мы увидим санкционные решения ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу ", — пояснил Кулеба.

Он напомнил, что голосование 9 августа в республике не соответствовало никаким стандартам демократии, которыми пользуются в мире.

"Мы считаем, что комплексно процесс выборов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам", — заявил министр.

Напомним, Вечером 9 августа Центризбирком объявил о предварительной победу Лукашенко с 80% голосов, его оппонентка Светлана Тихановська получила якобы около 10%. Это возмутило избирателей, начались процессы, которые растянулись на недели и вызвали фактически общественно-политический кризис.

Власти пытались с жестокостью подавить протесты, однако отказалась от своих планов. Первые дни акций стали наиболее резонансными, поскольку силовики задержали тысячи людей, которые оказались на свободе лишь несколько дней спустя.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве иностранных дел раскрыли официальную позицию по Беларуси на фоне последних событий. Сейчас отношения Киева и Минска поставлены на "паузу". Впрочем, это не говорит о разрыве дипломатических процессов. Официальное объяснение Дмитрия Кулебы — по ссылке.