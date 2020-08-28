НАТО сделала последнее предупреждение Путину - в чем дело

27 августа международное сообщество шокировала новая неожиданная новость — официально стало известно о том, что официальная Москва абсолютно готова отправить в Беларусь представителей правоохранительных органов, если режим Александра Лукашенко не справится с кризисом. Глава Кремля Владимир Путин уже даже подтвердил создание специального резерва. Российский президент уточнил, что корпус представителей силовых структур России создан по инициативе белорусского коллеги. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что эта группировка останется на территории РФ, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границу, не начнут разбой". На эти дерзкие угрозы мгновенно отреагировали в Альянсе. 28 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси и сделал Путину последнее предупреждение. Свою позицию влиятельный политик озвучил после встречи с лидером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Bild.

"Это очевидно: мы уважаем территориальную целостность Беларуси. Беларусь — суверенное и независимое государство. И никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться в ее дела", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он также в очередной раз обратил внимание на то, что в регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому команда Лукашенко не имеет никакого права использовать это как оправдание подавить мирные протесты.

"Это неприемлемо. Президент Лукашенко и режим в Минске должны обеспечить, чтобы народ Беларуси мог решать и определять будущее Беларуси", — заявил глава НАТО.

Что важно понимать, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает, что власти ЕС не могут исключать возможного вторжения РФ в Беларусь и должны направить Москве соответствующий сигнал.

"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, они готовы к отправке. Этого пока не случилось, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", — озвучил свой прогноз литовский дипломат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стало официально известно о новом неожиданном решении Владимира Путина относительно Беларуси.