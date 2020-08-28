Зеленский решился на важное назначение - что стоит знать

Черкасская областная государственная администрация официально получила руководство. Президент Владимир Зеленский лично представил нового руководителя Сергея Сергийчук во время визита в Черкасскую. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По официальным данным, на встрече с представителями местного предприятия руководитель региона получил служебное удостоверение.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть то лучше, чем есть", — объяснил решение Зеленский.

Он отметил, что надеется на чуть ли не мгновенную активную деятельность.

"Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", — резюмировал государственный лидер.

Зато Сергийчук выступил с громким обещанием о работе на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасс было лучшим. Это и привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Велике будівництво", — добавил он.

Напомним, на протяжении последних недель Владимир Зеленский осуществляет большой вояж по регионам — в частности, первыми он посетил Херсонскую и Запорожскую области. Повсюду президент посещает предприятия и подержанные структуры.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский провел срочные переговоры с представителями команды президента США Дональда Трампа. Так, 26 августа официально стало известно, что глава Госдепа США Майк Помпео поздравил установления режима тишины в Донбассе.

В этот же день президент Украины в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.