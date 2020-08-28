РФ разозлилась после нового скандала - у Путина уже приняли неадекватное решение

Недавно на международной арене разгорелся новый громкий скандал, в эпицентре которого традиционно оказалась команда российского главы Владимира Путина — тогда официально стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение немедленно выслать из страны российского дипломата, который проводил встречи с задержанным ранее шпионом. МИД Норвегии решилось на этот шаг после того, как задержанный ранее Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата. Как уже упоминалось ранее, Татгар был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло. Ему инкриминируют нарушение разделов 123 и 124 Уголовного кодекса, которые касаются раскрытия государственной тайны и раскрытия государственной тайны в особо крупных размерах. На все действия Норвегии очень быстро отреагировали в Кремле — там уже даже успели принять новое неадекватное решение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.

Команда главы Кремля Владимира Путина официально заявила о том, что высылает дипломата из посольства Норвегии в Москве на фоне шпионского скандала.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, которые объявили 18 августа российского дипломата "persona non grata", 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р.Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответа один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен "persona non grata", — заявили в МИД РФ.

Кроме того, отмечается, что аккредитация норвежского дипломата в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней.

Стоит обратить внимание на то, что недавно команда президента России Владимира Путина также спровоцировала еще один международный скандал. На этот раз он вспыхнул в Австрии, где российского дипломата поймали на промышленном шпионаже. Официальная Вена сразу же решила выслать российского дипломата из страны до 1 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у НАТО лопнуло терпение после новых дерзких угроз Владимира Путина — Альянс сделал ему последнее предупреждение.