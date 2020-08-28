Отправка силовиков в Беларусь - у Путина решились на новое признание

Российское правительство недавно официально подтвердил создание специального корпуса силовиков для возможной помощи Беларуси — на просьбой Александра Лукашенко. Представитель российского лидера Дмитрий Песков выступил с новым заявлением 28 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам Пескова, объемы этого резерва достигают "разумного количества".

"(Резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре. Ничего не могу сказать про вооружения, разумное количество", — подчеркнул представитель Владимира Путина.

В то же время он отказался отвечать на вопросы в отношении представителей Рогвардии или российской армии в составе резерва.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста против режима Александра Лукашенко и фальсифицированных выборов президента. Первые дни показали жестокость местных силовиков, избиением, резиновыми пулями, свето-шумовыми гранатами пытались подавить выступление граждан.

На фоне таких резонансных событий в Кремле подтвердили создание корпуса силовиков, которые будут противостоять "радикалам" в Беларуси в случае необходимости. Впрочем, пока митинги проходят максимально мирно (что не мешает режима задерживать активистов, прохожих или журналистов).

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев готов вводить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл план действий украинского правительства в этом вопросе. Такая реакция должна быть общей с Евросоюзом и Соединенными Штатами.