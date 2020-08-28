У Зеленского наконец-то ответили на дерзкие обвинения Путина - все детали

27 августа российский президент Владимир Путин набросился на официальный Киев с новыми бесстыдными обвинениями — он стал утверждать, что резонансный инцидент в Беларуси, связанный с боевиками Вагнера, устроили украинские спецслужбы. По убеждению главы Кремля, наемников хотели использовать как "возможную ударную силу" накануне президентских выборов в Беларуси. На обвинения Владимира Путина сразу же отреагировал член команды Владимира Зеленского и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — украинский дипломат подчеркнул, что официальный Киев не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает ONLINE.UA.

"Это акция спецслужб. Людей втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставили перед ними абсолютно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в любую страну для абсолютно легальной работы... На самом деле их затянули на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что совершенно не соответствовало действительности", — заявил недавно Владимир Путин.

Глава украинского МИД отметил, что заявлениями о вагнеривцах официальная Москва пытается оправдать свое вмешательство в ситуацию Беларуси. Кроме того, он обратил внимание на то, что в Кремле очень часто говорят о том, что необходимо прислать своих специалистов и правоохранителей в Беларусь. То есть, по мнению Дмитрия Кулебы, российский президент пытается оправдать свое непристойное поведение и показать, что не он один вмешивается в дела Беларуси.

"Хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", — заявил член команды Владимира Зеленского.

Также Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что официальный Киев не разрывает отношения с Беларусью и не планирует этого делать.

"Но мы не разрываем отношения. Мы ставим на паузу подготовку официальных встреч... Белорусский посол продолжает свои функции в Украине", — подчеркнул украинский дипломат.

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