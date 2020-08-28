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Зажрались, поставим их на место - Лукашенко шокировал новыми угрозами

Мир | Читати новину українською
Зажрались, поставим их на место - Лукашенко шокировал новыми угрозами Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Белорусский режим намерен жестко ответить на санкции, которые будут вводить против его представителей. Президент республики Александр Лукашенко выступил прежде всего с возмутительной заявлением против Литвы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой белорусские СМИ.

По словам президента, он продемонстрирует Западу, что такое санкции.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — подчеркнул Лукашенко.

Более того, он утверждает, что правительство введет санкции в ответ, однако они не будут исключительно персональными и направленными против власти, эти рестрикции повлияют на торговлю.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — резюмировал президент.

Напомним, в Евросоюзе сейчас обсуждают санкции, которые бы одновременно ударили по режиму Лукашенко, однако не наделали беды белорусам, борьбу за свободу которых Брюссель поддерживает.

Литва недавно запретила более 100 топ-чиновникам республики посещать страну.

Жесткие меры международного сообщества стали реакцией на подавление протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев готов вводить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл план действий украинского правительства в этом вопросе.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, санкции, ответ, полмтика, економіка, Александр Лукашенко, Евросоюз, Литва
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