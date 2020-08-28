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Оппозиция готовит неприятный сюрприз ко дню рождения Лукашенко - что задумали

Политика | Читати новину українською
Оппозиция готовит неприятный сюрприз ко дню рождения Лукашенко - что задумали Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

30 августа 2020 года действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, исполнится 66 лет. Оппозиция признается, что не хочет оставить диктатора без достойных "подарков" и "приятных сюрпризов", поэтому решила в этот день провести в Минске Марш мира и независимости. Организаторы обращают внимание на то, что действия Лукашенко могут иметь для Беларуси очень плохие последствия. В анонсе марша протестующие призывают принести на акцию цветы, а также разнообразные "креативные подарки", которые покажут диктатору реальное отношение народа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на телеграмм канал NEXTA. 

Кроме того, в анонсе митинга организаторы называют оппонентку Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую "нормальным президентом". 

"Покажем миру, что мы выбрали нормального президента — Светлана Тихановскую. А тот, кто позорит нашу страну на всю планету, не имеет теперь отношения к белорусскому народу", — говорится в сообщении активистов.

По мнению оппозиции, действия президента Беларуси указывают на его нестабильное состояние. Они в очередной раз вспомнили о том, что с мая он активно запугивает население, постоянно обвиняя другие государства "во всех смертных грехах".

Что интересно, сам Александр Лукашенко официально сообщил о том, что его режим планирует жестко ответить на санкции, которые будут вводить против членов его команды. В первую очередь, он начал угрожать Литве, которая неоднократно обвиняла официальный Минск в насилии и произволе.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию из нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. Мы им покажем, что такое санкции", — пригрозил Лукашенко 28 августа.

По его словам, правительство введет санкции в ответ, однако они не будут исключительно персональными и направленными против власти — эти рестрикции повлияют на торговлю.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у НАТО лопнуло терпение после угроз Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, день нарождення, оппозиция, Светлана Тихановская, Марш мира и независимости
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Обновлено:16:11, 28.08.2020

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