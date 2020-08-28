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Запустим в октябре - украинцам сообщили замечательные новости

Политика | Читати новину українською
Запустим в октябре - украинцам сообщили замечательные новости "Дія" (фото — thedigital.gov.ua)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с важным объявлением. Уже в октябре портал и приложение государственных услуг "Дія" получат 10 новых функций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал должностного лица.

По его словам, официальному введению функций предшествовать презентация.

Непосредственно портал получит 3 дополнения:

  • обновленная регистрация ООО онлайн;
  • возможность начала и завершения онлайн строительства категории CC1 — это кафе, частные дома, малые сооружения объемом до 90% от всего строительства;
  • еМалятко в режиме онлайн.

Также министр объяснил, приложение "Дія" дополнится сразу 7 позициям:

  • цифровой обмен документами — паспортом, ИНН, свидетельство о рождении (их можно будет отправлять даже учреждениям)
  • управления должным пользователем — это возможность распространить техпаспорт на автомобиль другого человека;
  • получение и уплата штрафов прямо через приложение;
  • получения информации о долгах и уплату их;
  • цифровой ИНН;
  • цифровое свидетельство о рождении;
  • документ внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", — подчеркнул Федоров.

Напомним, проект "Держава и Я" появился как часть политической программы президента Владимира Зеленского и йог опартии "Слуга народа" — новое руководство страны выступило с обещанием минимизировать контакты людей с чиновниками.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве согласовали расширение инструментария государственного портала "Дія". Сейчас вопрос стоит о регистрации места проживания детей до 14 лет.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ДИЯ, Михайло Федоров, Мінцифри, уряд, функції, диджитализация, Украина
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