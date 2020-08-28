Запустим в октябре - украинцам сообщили замечательные новости

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с важным объявлением. Уже в октябре портал и приложение государственных услуг "Дія" получат 10 новых функций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал должностного лица.
По его словам, официальному введению функций предшествовать презентация.
Непосредственно портал получит 3 дополнения:
- обновленная регистрация ООО онлайн;
- возможность начала и завершения онлайн строительства категории CC1 — это кафе, частные дома, малые сооружения объемом до 90% от всего строительства;
- еМалятко в режиме онлайн.
Также министр объяснил, приложение "Дія" дополнится сразу 7 позициям:
- цифровой обмен документами — паспортом, ИНН, свидетельство о рождении (их можно будет отправлять даже учреждениям)
- управления должным пользователем — это возможность распространить техпаспорт на автомобиль другого человека;
- получение и уплата штрафов прямо через приложение;
- получения информации о долгах и уплату их;
- цифровой ИНН;
- цифровое свидетельство о рождении;
- документ внутренне перемещенного лица.
"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", — подчеркнул Федоров.
Напомним, проект "Держава и Я" появился как часть политической программы президента Владимира Зеленского и йог опартии "Слуга народа" — новое руководство страны выступило с обещанием минимизировать контакты людей с чиновниками.
Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве согласовали расширение инструментария государственного портала "Дія". Сейчас вопрос стоит о регистрации места проживания детей до 14 лет.