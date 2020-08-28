Запустим в октябре - украинцам сообщили замечательные новости

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с важным объявлением. Уже в октябре портал и приложение государственных услуг "Дія" получат 10 новых функций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал должностного лица.

По его словам, официальному введению функций предшествовать презентация.

Непосредственно портал получит 3 дополнения:

обновленная регистрация ООО онлайн;

возможность начала и завершения онлайн строительства категории CC1 — это кафе, частные дома, малые сооружения объемом до 90% от всего строительства;

еМалятко в режиме онлайн.

Также министр объяснил, приложение "Дія" дополнится сразу 7 позициям:

цифровой обмен документами — паспортом, ИНН, свидетельство о рождении (их можно будет отправлять даже учреждениям)

управления должным пользователем — это возможность распространить техпаспорт на автомобиль другого человека;

получение и уплата штрафов прямо через приложение;

получения информации о долгах и уплату их;

цифровой ИНН;

цифровое свидетельство о рождении;

документ внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", — подчеркнул Федоров.

Напомним, проект "Держава и Я" появился как часть политической программы президента Владимира Зеленского и йог опартии "Слуга народа" — новое руководство страны выступило с обещанием минимизировать контакты людей с чиновниками.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве согласовали расширение инструментария государственного портала "Дія". Сейчас вопрос стоит о регистрации места проживания детей до 14 лет.