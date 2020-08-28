Новое шокирующее решение Путина относительно Беларуси - наконец появился комментарий Кремля

27 августа временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко ошеломил мир новой неожиданной вестью — он официально сообщил о том, что смог договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга на 1 млрд долларов. Стоит обратить внимание на то, что его заявление прозвучало после того, как белорусский рубль начал резко дешеветь по отношению к доллару. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 августа рассказал о том, что сейчас продолжаются контакты российских финансовых властей с белорусскими коллегами по вопросам рефинансирования долга Беларуси. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются", — подчеркнул представитель Владимира Путина.

Кроме того, у Пескова российские журналисты поинтересовались, влияют ли на экономику РФ события в Белоруссии. Тот дерзко ответил, что "в экономики России есть определенный запас прочности, позволяющий поддерживать все экономические процессы в стабильном состоянии и хеджировать риски".

"Но вместе с тем, конечно, то, что происходит в Беларуси, явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности. Скорее, наоборот. И учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений — ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это вопрос для темы, которая вызывает нашу обеспокоенность", — добавил пресс-секретарь российского президента.

Стоит обратить внимание на то, что недавно официальный Минск принял еще одно неожиданное решение на фоне кризиса — Национальный банк Беларуси приостановил с 24 августа по 15 сентября 2020 проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт. Согласно данным Центробанка, в последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусская оппозиция подготовила неприятный сюрприз ко дню рождения Александра Лукашенко.