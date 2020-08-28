Я полагался на интеллект - Луческу поразил заявлением о победе над Шахтером

Мирча Луческу утверждает, что "Динамо" под его тренерством одолел донецкий "Шахтер" несмотря на негатив вокруг назначения. Команда победила в дерби даже в условиях очевидного преимущества оппонентов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на telekomsport.ro.

По словам главного тренера киевлян, "Шахтер" имел больше шансов победить.

"Шахтер был фаворитом, это нормально. Киевское "Динамо" потеряло шесть игроков из-за травм и заражения COVID-19 . Я уже не говорю об инвестициях в "Шахтер", куда пришли талантливые игроки. Все это предвещало большую вероятность их победы", — пояснил он.

Луческу напомнил о негативной реакции со стороны "Шахтера", о которой говорили футболисты и окружения клуба.

"Я полагался на организацию и интеллект. Они доминировали в игре, у них были лучшие моменты, но победа была на нашей стороне. Результат важнее. К матчам готовятся, их случайно не выиграть. Суркис был доволен. За последние годы они много раз проигрывали Шахтеру. Киевское "Динамо" потеряло хороших зрелых игроков, у которых в последние годы всплывали контракты", — добавил тренер.

В то же время он отметил, негатив со стороны фанатов следует считать нормальной реакцией, однако тренерам необходимо быть профессионалами — работать на новый клуб без сантиментов. Ктим, он никоим образом не собирается отвергать период тренировка "Шахтера".

Напомним, матч "Динамо" — "Шахтер" за Суперкубок Украины завершился потрясающей победой киевлян. Команда Луческу разгромила дончан со счетом 3:1.

Как сообщал ONLINE.UA, румынский специалист Луческу раскрыл, как готовился к встрече с бывшими подопечными. По словам тренера, он очень рад победе. Футболисты выложились на полную, что тоже не может оставить равнодушным.