Это уже серьезно - Ангела Меркель выступила с экстренным предупреждением

28 августа лидер ФРГ Ангела Меркель озвучила новое важное предупреждение международному сообществу — она заявила о том, что пандемия коронавируса может сильнее, чем сейчас, повлиять на повседневную жизнь граждан осенью и зимой. По мнению канцлера, летом эпидемиологическая ситуация улучшилась благодаря тому, что люди чаще находились на свежем воздухе, однако теперь большинству стран следует приготовиться к серьезной борьбе с болезнью, которая может оказаться длительной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание Bild, а также большую пресс-конференцию Меркель.

"Следует ожидать, что в следующие несколько месяцев некоторые вещи будут еще сложнее, чем сейчас, летом... В следующие несколько месяцев теперь будет важно сохранить низкое количество инфекций, когда мы снова будем в помещениях — на рабочих местах, в школах и дома. Нам придется жить с этим вирусом дольше, и поэтому мое базовое отношение — это бдительность и внимание. Особенно сейчас, когда за последние несколько недель количество заражений значительно возросло. Все остается: это уже серьезно, все еще серьезно — и продолжайте относиться к этому серьезно", — подчеркнула Ангела Меркель.

По мнению канцлера, ситуация не будет "такой, как раньше", пока "у нас не будет вакцины и лекарств".

Стоит обратить внимание на то, что недавно Федеральное правительство Германии и главы правительств 16 федеральных земель приняли несколько решений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Отмечается, что после длительных переговоров Ангелы Меркель с премьер-министрами земель было согласовано меры, которые были бы одинаковыми на территории всей страны. Отныне во всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски в тех местах, где их ношение обязательно, людей будут штрафовать на 50 евро.

"Коронавирус полностью вернулся в Германию. Нет смысла снова приглашать зрителей на футбольные матчи в сентябре", — отметил после переговоров с Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Минздраве рассказали, где в Украине объявили красный уровень опасности.