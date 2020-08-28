Может быть, ядерное оружие - Лукашенко начал запугивать авиаударом

Белорусский президент Александр Лукашенко продолжает запугивать общественность республики угрозой с запада. В пятницу, 28 августа, он заявил о возможном ядерный удар. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

По словам государственного лидера, недавно неподалеку от границ заметили американскую военную авиацию.

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 , ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории", — утверждает Лукашенко.

Президент добавил, что это его первоочередная задача — обеспечение обороноспособности страны.

"18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", — добавил Лукашенко.

Следует напомнить, это уже не первая угроза в отношении западного вторжения в Беларусь, которую президент направляет в адрес белорусов. С 28 августа начались масштабные военные учения в Гродненской стране, накануне Лукашенко утверждал, что этот регион хочет оккупировать Польша.

Официальная Варшава взамен заявила, что потрясена подобными обвинениями. Сам белорусский политик подкреплял свои заявления якобы словам иностранных коллег, однако непонятно, каких именно.

В то же время Лукашенко обвинил зарубежные правительства в намерении насильно изменить власть в республике, это позволяет ему звинуватуваты в преступных намерениях мирных протестующих.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский режим намерен жестко ответить на санкции, которые будут вводить против его представителей. Президент республики Александр Лукашенко выступил прежде всего с возмутительной заявлением против Литвы, он буквально обвинил соседей в том, что те "зажрались".