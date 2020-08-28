Остановите их - Израиль просит Украину о срочной помощи

28 августа официально стало известно, что команда главы Кабинета министров Украины Дениса Шмыгаля получила письменные обращения из Израиля со срочной просьбой о помощи. В правительстве отметили, что одной из эпидемических причин для введения ограничений на въезд иностранцев в нашу стране стало запланированное празднование хасидами праздника Рош ха-Шана, против которого также выступают власти Израиля. Отмечается, что именно они активно призывают официальный Киев остановить паломников, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Такими данными поделился представитель КМУ, который общался на условиях анонимности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

Источник отмечает, что решение ограничить въезд иностранцев принято с эпидемических соображений.

"Причина этих ограничений — конечно же, коронавирус", — говорят в правительстве.

Также собеседник СМИ признал, что среди этих эпидемических угроз был также запланированный приезд в Умань большого количества хасидов.

"Сентябрь — это месяц празднования Рош ха-Шана в Умани", — подчеркнул источник.

Представитель правительства также добавил, что команда Дениса Шмыгаля имеет письменные обращения из Израиля с просьбой остановить паломников.

"Мы получили письмо от профессора Ронни Гамза, координатора по борьбе с коронавирусом Государства Израиль, в котором он просит украинское правительство, цитирую, применить запрет празднования (праздники Рош ха-Шана) в этом году, как часть глобальных усилий для того, чтобы остановить эту ужасную пандемию", — рассказал собеседник.

По его словам, письмо, которое продемонстрировал чиновник, было направлено на имя премьера Дениса Шмыгаля. Стоит обратить внимание на то, что упомянутый Ронни Гамза является должностным лицом системы здравоохранения Израиля.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил тревожное предупреждение — он подчеркнул, что если украинцы не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения коронавирусом в Украине достигнет 360 тысяч.