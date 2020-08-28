SpaceX запустит новую лунную миссию - что известно о планах Маска

Эксперты американской компании Masten Space Systems отправят в будущем свой новый зонд на Луну. Обеспечивать прибытия аппарата XL-1 будет ракета-носитель SpaceX. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление исполнительного директора Masten Шона Магон.

По его словам, контракт предусматривает запуск миссии в 2022 году. Пока не раскрывают сумму сделки.

Магон пояснил, контракт — это договор о не уверен ракеты-носителя, однако услугу по доставке космического зонда на поверхность Луны в срок, желаемый для компании-заказчика. Ранее обсуждалась возможность привлечения для миссии таких ракет, как Falcon 9, Atlas V или Delta IV.

Следует заметить, проект уже присоединили к программе NASA под названием Commercial Lunar Payload Services. Контракт для воссоединения подписали в апреле прошлого года, его сумма достигла 76 миллионов долларов США.

Согласно договору, модуль XL-1 перебросит к южному полярного региона Луны научные полезные грузы, которые выбрали в качестве демонстрации.

Упомянутая Masten Space Systems — небольшая компания, базирующаяся в Калифорнии. Она работает в области аэрокосмической индустрии с 2004 года — в течение последних месяцев количество рабочих существенно увеличилась, но в 2018-м там работало всего 8 человек.

Напомним, сейчас SpaceX превратилась в наиболее успешную компанию, которая занимается космической деятельностью коммерчески, ее услугами много лет пользуется NASA для поставки грузов на орбиту.

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