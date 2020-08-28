Влиятельный украинский политик заговорил об отказе от идеи возвращения контроля на Донбассе

Бывший член команды Владимира Зеленского и экс-глава МИД Вадим Пристайко выступил с неожиданным заявлением — он заговорил о том, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами официальному Киеву следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства. На неоднозначное заявление влиятельного политика уже отреагировало МИД Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал личным мнением заявление своего предшественника Вадима Пристайко и подчеркнул, что его слова не соответствуют официальной позиции государства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", — заявил Вадим Пристайко.

По его мнению, нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого нужно будет отказаться от движения на Запад. Политик также признал, что эта идея, которую он предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может вызвать широкую дискуссию и будет воспринята как "зрада".

По мнению Вадима Пристайко, пока у нашей страны есть три варианта: первый — выполнять Минские соглашения, но при установке черты, за которой должно быть четкое признание, что этот трек больше не работает; второй — миротворческая миссия, даже если речь о размещении миротворцев на линии разграничения.

"Такое решение принимается в Совете безопасности ООН. Оно мгновенно меняет реальность на Донбассе. Если проголосовали — то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе", — заявил политик.

Вадим Пристайко также обратил внимание на то, что третий вариант похож на то, что делала Западная Германия после войны:

"Они признали на этом этапе: мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая когда-то объединится".

По его словам, должно быть понимание, что это абсолютно временное решение.

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