МОЗ закупило стволовые клетки для спасения жизни юного пациента Охматдета

Министерство здравоохранения выступило с потрясающими новостями по развитию украинской медицины. В нашу страну поступил груз стволовых клеток для трансплантации, поставки которого полностью обеспечил государственный бюджет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По словам Игоря Иващенко — заместителя министра, клетки ввели в костного мозга неродственного донора.

"Мы внесли изменения в постановление № 707, которая регулирует компенсацию расходов, связанных с получением и доставкой стволовых клеток из-за границы. Ранее они не оплачивались государством, а закупка осуществлялась за счет благотворительных взносов граждан. Теперь эта сумма включена в пилотный проект как составляющая затрат, и учреждениям здравоохранения разрешено осуществлять поиск и закупку стволовых клеток за рубежом", — пояснил Иващенко.

В Минздраве напомнили, что постановление 720, которая меняет порядок перевозки анатомических органов через таможню, приняли 5 августа. Уже через 3 недели приняли новый документ.

"Она должна урегулировать вопрос доставки донорских гемопоэтических стволовых клеток на законодательном уровне. Благодаря этому ведущий онкогематолог Александр Лисица мог получить и трансплантировать костный мозг 18-летнему Леониду в НДСБ" Охматдет ". Операция длилась сегодня до поздней ночи. Мы все следим за состоянием здоровья парня и надеемся на его выздоровление", — отметил чиновник.

В одном из последних исследований по использованию стволовых клеток в укреплении иммунитета, проведенного франко-немецкая исследовательская группа под руководством профессора Михаэля Сивек из Центра регенеративной терапии TU Dresden (CRTD) и Центра иммунологии Марселя Лумина (CNRS, INSERM, Университет Экс-Марсель), обнаружена еще одна удивительным свойством стволовых клеток.

Оказалось, что они не только обеспечивают непрерывное обновление клеток крови и способствуют иммунном ответе, которая вызывается инфекцией, но также могут помнить предыдущие инфекционные атаки, а значит способны стимулировать более быструю и более эффективную иммунный ответ при повторном заражении.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине есть возможность укрепить иммунитет на клеточном уровне для восстановления защитных сил организма человека, потерявшего способность бороться с вирусами и патогенными бактериями. Клиника проводит Deva Clinique лечения стволовыми клетками успешно проводят в течение многих лет.