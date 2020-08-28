Могут путешествовать между планетами - новое открытие ученых удивило мир

Ученые из Токийского университета потрясли международное сообщество неожиданным открытием — они заявили о том, что в нижних слоях стратосферы нашли бактерии деинококков. По словам специалистов, несмотря на влияние солнечной радиации, они остались живы. Ученые сразу же решили проверить, смогут ли эти бактерии выжить в открытом космосе. Чтобы найти ответ на этот вопрос исследователи три года подряд устраивали эксперимент на борту МКС. Свое сенсационное исследование они опубликовали в издании Frontiers in Microbiology, передает ONLINE.UA.

"Поместив бактерии на внешние панели японского модуля "Кибо" ученые обнаружили, что каждый образец по-разному подвергался воздействию космической среды. К концу эксперимента выжили все бактерии размером более 0,5 миллиметра. Интересно, что те деинококкы, которые умирали, создавали защитный слой для микроорганизмов, которые были расположены под ними. Таким образом выжила вся колония ", — говорится в сообщении.

Согласно последним подсчетам ученых, гранула толщиной более 0,5 миллиметра может прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Стоит обратить внимание на то, что этого времени вполне достаточно, чтобы перенести межпланетное путешествие. Кроме того, отмечается, что в открытом космосе колония диаметром около одного миллиметра может выживать до восьми лет.

"Это открытие является весомым аргументом в пользу гипотезы панспермии. Эта гипотеза предполагает, что микроорганизмы могут переселяться из одних планет на другие. Если панспермия возможна, жизнь должна встречаться гораздо чаще, чем мы думали раньше", — отмечают ученые.

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