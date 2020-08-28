Вакханалия заканчивается - Лукашенко неожиданно начал мерещиться Адольф Гитлер

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным многие страны, 28 августа стал утверждать, что протесты в его стране подходят к концу. Кроме того, он пожаловался, что большинство частных компаний "подло ведут себя" и похвалил государственные медиа. Также скандальный политик обратил внимание на то, что сейчас наступил подходящий момент, чтобы всерьез заняться экономикой. Свою позицию Александр Лукашенко озвучил во время рабочей поездки на предприятие ООО "Савушкин-Орша". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TUT.by.

"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, пришло время заниматься экономикой", — подчеркнул президент страны.

В качестве примера лояльности, Лукашенко указал на присутствующих журналистов государственных СМИ.

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы гремят за границей", — добавил Александр Лукашенко.

По его убеждению, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать "морально-политическое поправка". Кроме того, одиозный политик пообещал, что "за свое мнение в Беларуси не начнут ломать людей".

Также Александр Лукашенко не забыл упомянуть о том, что присягал под красно-белым флагом, потому что тогда знамя было установлено Верховной Радой. Он также отметил, что такая символика была принята "под давлением националистических депутатов". Лукашенко обратил внимание на то, что большинство белорусов проголосовали за нынешний флаг.

"Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и вокруг висят бело-красные флаги", — добавил Александр Лукашенко.

Что важно понимать, в этот же день скандальный политик официально сообщил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным об использовании общей группировки войск в случае угрозы с запада.

"Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — цинично отметил Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле наконец прокомментировали новое неожиданное решение Путина относительно Беларуси.