Украина может пострадать - Кабмин ошеломил срочным предупреждением

Поступки белорусского режима могут нанести ущерб Украине, отметили в Министерстве инфраструктуры. Потенциальная ответ президента Александра Лукашенко на литовские санкции ударит по транспортным потокам Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным министерства, потери украинская сторона рискует понести из-за закрытия белорусского транзита.

"Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории к портам Литвы", — пояснило ведомство.

В то же время украинская сторона не касается угроза Лукашенко о закрытии Беларуси для транзита грузовиков из Польши и Литвы в России с Китаем. Это не влияет на транспортные потоки Украины.

Литовское правительство недавно ввел санкции против белорусского режима — они касаются более 100 человек из окружения Лукашенко, которое отвечает за жестокую попытку подавления протестов и фальсификацию выборов. Этим чиновникам запрещено посещать соседнюю страну.

В свою очередь Александр Лукашенко решил поступить радикально — он пригрозил закрытием Беларуси для транзита из Евросоюза и блокировки портов Литвы со своей стороны. Президент утверждал, что Литва якобы получает до 30% своего национального дохода от этих портов благодаря Беларуси.

Напомним, в Евросоюзе сейчас обсуждают санкции, которые бы одновременно ударили по режиму Лукашенко, однако не наделали беды белорусам, борьбу за свободу которых Брюссель поддерживает.

Как сообщал ONLINE.UA, в недавнем заявлении Лукашенко заявил, что литовское правительство, который поддержал белорусов протестующих и не признал президентские выборы, буквально "зажрався". Он отметил, что покажет Европе настоящие санкции.