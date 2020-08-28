Я не имею права - Тихановская решилась на резонансное признание

Главная соперница Александра Лукашенко и лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская из-за давления официального Минска была вынуждена уехать в Литву. Политик подчеркивает, что многие мировые лидеры общаются именно с ней, а не с Александром Лукашенко. Однако назвать себя президенткой Беларуси в полном смысле этого слова Тихановская пока не может. По ее убеждению, ее можно считать символом перемен, однако не новым лидером государства. Однако политик относится с пониманием к людям, которые называют ее народно-избранным президентом или национальным лидером. Свою позицию она озвучила в интервью "Радио Свободе" , передает ONLINE.UA.

"Называть себя народно-избранным президентом, наверное, имею право, но президентом — в полном смысле этого слова — нет, поскольку, к сожалению, сейчас нельзя уже что-то доказать, потому что официальные данные уже были уничтожены, пересчитывать голоса уже никто не будет, конечно", — пояснила Светлана Тихановская. Политик признается, что не хочет называть себя главой государства, поскольку это потребует от нее более решительных шагов. Однако, по словам женщины, сейчас много международных игроков общаются именно с ней, а не с Александром Лукашенко. "Они (главы государств — ред.) сейчас воспринимают меня как лидера Беларуси. Но я тоже все через себя пропускаю. Если мне не нравится вести себя агрессивно, то я этого не буду делать", — отметила Светлана Тихановская.

Главная соперница Лукашенко также обратил внимание на то, что по характеру она не слишком эмоциональная. Да и сейчас в Беларуси такое время, что нужно с умеренностью относиться к каждому высказыванию.

"Да, я не горячая, я не буду с плеча рубить, мне нужно посидеть, подумать. Возможно, люди называют это осторожностью, возможно, это так и есть, но я назвала это тщательным подходом к каждому вопросу", — подчеркнула Светлана Тихановская.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Литвы обратила внимание на то, что Европейский Союз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен послать Москве соответствующий сигнал.