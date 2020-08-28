Новости

Лента новостей

Первой пострадает Беларусь - Литва громко ответила на угрозы Лукашенко

Первой пострадает Беларусь - Литва громко ответила на угрозы Лукашенко Литва (фото — flickr.com)

В литовском правительстве выступили с сомнением относительно реальности ответы, которой угрожает режим Александра Лукашенко после объявления о санкциях. Прежде всего действия Минска могут навредить самой Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters и литовские СМИ.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, белорусское правительство не может изменить направление экспортных потоков.

"Трудно представить себе, насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы вредить государству и его населению через пораженных амбиций. Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Беларусь", — утверждает литовский политик.

В то же время министр иностранных дел Линас Линкявичус назвал угрозы со стороны режима Лукашенко привычным делом. Согласно его заявлению, то пошел ва-банк, пытаясь спасти положение.

"Какие его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своей должности, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", — отметил дипломат.

Впрочем, литовские власти не планирует отказываться от своих санкционных намерений даже в условиях суровых угроз.

"Президент поддерживает внедрение эффективных санкций против Беларуси на европейском, региональном и национальном уровнях. Они должны стать ответом на насилие со стороны власти и нарушения прав человека", — пояснил представитель Гитанас Науседа, литовского государственного лидера.

Как сообщал ONLINE.UA, поступки белорусского режима могут нанести ущерб Украине, отметили в Министерстве инфраструктуры. Потенциальная ответ президента Александра Лукашенко на литовские санкции ударит по транспортным потокам Украины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, санкции, Литва, Евросоюз, торговля, економіка
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 114497 +2438
Выздоровели 55083 -
Летальные 2451 +48

Данные МОЗ Украины
Обновлено:04:11, 29.08.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+25

Влажность 46% - 100%

Ветер 2м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+18...+28

Влажность 41% - 67%

Ветер 3м/с - 5м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...