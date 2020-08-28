Дело Роттердам +: САП приняла шокирующее решение

28 августа официально стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко неожиданно для всех внес постановление о закрытии дела "Роттердам +". Стоит обратить внимание на то, что главной причиной такого решения стала экспертиза Службы безопасности Украины, которая установила якобы отсутствие убытков. Это при том, что, по последним данным, убытки оценили в 39 млрд грн вместо 19 млрд, как было в начале расследования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление "Центра противодействия коррупции".

Что важно понимать, еще в декабря 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам +". Кроме того, Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

"В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже", — напоминают в "ЦПК".

Стоит обратить внимание на то, что формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

Как уже упоминалось ранее, 8 августа 2019 детективы НАБУ по делу "Роттердам +" сообщили о подозрении шести лицам, в частности голове Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому. По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +". Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству колоссальный ущерб.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий неожиданно для всех написал заявление об увольнении.