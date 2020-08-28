Отравление Навального - что известно о сегодняшнем состоянии врага Путина

Российского оппозиционера Алексея Навального, который расследовал коррупцию высших эшелонов Кремля, пока продолжают лечить в немецкой клинике. Состояние политика после отравления остается тяжелым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретаря пострадавшего Киру Ярмыш.

По ее словам, врачи испытывают трудности с дальнейшим прогнозом.

"Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают", — проинформировала пресс-секретарка в Twitter.

Напомним, инцидент произошел 20 августа, когда Навальный планировал вылететь из Томска в Москву, однако на борту ему стало плохо. Самолет срочно сел в Омске, политика направили в местную больницу — там врачи пытались привязать состояние пациента к каким-то более или менее естественным причинам.

Впоследствии Навального транспортировали в Германию — после многочисленных отказов российских специалистов и обращения жены политика лично к президенту Владимиру Путину.

Уже 24 августа германские врачи заявили о следах яда в организме Навального. Интоксикация связана с субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, такие результаты подтвердили одновременно несколько независимых лабораторий.

Только 27 августа российские следователи начали проверку относительно вероятного отравления политика.

Как сообщал ONLINE.UA, немецкие медиа узнали о новой серьезной проблеме главы Кремля Владимира Путина — отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель начала более жестко высказываться в отношении России. Началось это после вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Bloomberg обращает внимание на то, что канцлер недовольна реакцией Путина на упомянутую ситуацию.