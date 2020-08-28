Уже скоро - Зеленский озвучил новое громкое обещание

Что важно понимать, какие именно законы имеются в виду и в каких сферах, президент не уточняет.

Как известно, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что правительство Украины планирует в октябре предоставить ЕС готовые предложения по изменению Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

На следующий день глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что эти инициативы будут готовы в декабре.