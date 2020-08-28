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Уже скоро - Зеленский озвучил новое громкое обещание

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Уже скоро - Зеленский озвучил новое громкое обещание Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

28 августа украинский лидер Владимир Зеленский выступил с очередным громким заявлением — он пообещал властям Европейского Союза, что Украина в ближайшее время примет законы, которые требуют ее обязательства в рамках Соглашения об ассоциации. Об этом глава государства сообщил в официальном Twitter после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ONLINE.UA.

"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, что Украина и ЕС, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают экономической интеграции и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита (Украина-ЕС) Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ", — пообещал Владимир Зеленский.

Что важно понимать, какие именно законы имеются в виду и в каких сферах, президент не уточняет. Как известно, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что правительство Украины планирует в октябре предоставить ЕС готовые предложения по изменению Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. На следующий день глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что эти инициативы будут готовы в декабре. 

"Сейчас по поручению президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы она соответствовала уровню наших отношений с ЕС. Правительство имеет целью учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также уточнил, что наработанные предложения наша страна планирует представить Евросоюзу во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года. Глава украинского правительства также выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить процесс заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец и министр экономики Германии Петер Альтмаер наконец смогли договориться о начале энергетического партнерства между двумя странами.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, ЕС, Евросоюз, Соглашение об ассоциации с ЕС, экономика Украины
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