Зеленский неожиданно раскрыл планы по Донбассу - что следует знать

Следующая встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится безотлагательно после переговоров на уровне советников. С таким объявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Twitter.

По словам государственного лидера, украинская сторона делает все возможное для прекращения войны в Донбассе.

"Ожидаем встречи лидеров стран N4 после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", — заявил Зеленский.

С таким утверждением он выступил во время телефонной беседы с Урсулой фон дер Ляен — президенткой Еврокомиссии. Переговоры состоялись в пятницу, 28 августа.

Также пи время разговора высокопоставленные чиновники обсудили "экономическую интеграцию" и "укрепление стратегического партнерства" даже в условиях глобальной эпидемии COVID-19 , которая парализовала экономический рост и развитие.

"В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ", — добавил Зеленский в Twitter.

Напомним, встреча на уровне советников лидеров должна была состояться 28 августа. Впрочем, ее отменили из-за повестку дня представителя президента Франции.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский ошеломил украинских граждан новой резонансным заявлением — президент сообщил о том, что намерен завершить войну на Востоке Украины уже в этом году.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участков разминирования.