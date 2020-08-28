Это невозможно - Зеленский поразил новым признанием

Президент Владимир Зеленский признал невозможность хасидов посетить украинский Умань из-за плохой эпидемическую ситуацию. Для борьбы против эпидемии COVID-19 ввели более жесткую форму карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера во время визита в Черкасской области.

По его словам, собрание хасидов на Рош ха-Шана — с 18 до 20 сентября — невозможны. В соответствии с традициями, ежегодно в этот период в Украине приезжают тысячи верующих.

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", — подчеркнул Зеленский.

Следует напомнить, что украинское правительство накануне ввел жесткие ограничения на границе — иностранцам запретили посещать государство с 28 августа по 28 сентября. Исключением стали лишь лица с правом на жительство, представители международных и гуманитарных организаций и другие категории граждан.

В Государственной пограничной службе тем временем отчитывались, что уже на первый день действия решения не позволили въехать в Украину нескольким десяткам хасидов. Все они, согласно официальным объяснением, не смогли аргументировать по цели своего визита.

По состоянию на утро 28 августа по всей Украине зафиксировали 114 497 случаев COVID-19 . Предыдущая сутки стала рекордной по количеству новых установленных диагнозов, зарегистрировали сразу 2438.

Карантин пролонгировали до 31 октября. Сейчас они действуют в так называемом адаптивном режиме, который позволяет отдельно между регионами регулировать его силу в соответствии с эпидемической ситуации.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Одной из тем их беседы стало посещение Украины тысячами хасидов в период важного праздника Рош ха-Шана — его еще называют еврейским Новым годом.