Это невозможно - Зеленский поразил новым признанием

Президент Владимир Зеленский признал невозможность хасидов посетить украинский Умань из-за плохой эпидемическую ситуацию. Для борьбы против эпидемии
По его словам, собрание хасидов на Рош ха-Шана — с 18 до 20 сентября — невозможны. В соответствии с традициями, ежегодно в этот период в Украине приезжают тысячи верующих.
"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", — подчеркнул Зеленский.
Следует напомнить, что украинское правительство накануне ввел жесткие ограничения на границе — иностранцам запретили посещать государство с 28 августа по 28 сентября. Исключением стали лишь лица с правом на жительство, представители международных и гуманитарных организаций и другие категории граждан.
В Государственной пограничной службе тем временем отчитывались, что уже на первый день действия решения не позволили въехать в Украину нескольким десяткам хасидов. Все они, согласно официальным объяснением, не смогли аргументировать по цели своего визита.
По состоянию на утро 28 августа по всей Украине зафиксировали 114 497 случаев
Карантин пролонгировали до 31 октября. Сейчас они действуют в так называемом адаптивном режиме, который позволяет отдельно между регионами регулировать его силу в соответствии с эпидемической ситуации.
Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Одной из тем их беседы стало посещение Украины тысячами хасидов в период важного праздника Рош ха-Шана — его еще называют еврейским Новым годом.