Режим Лукашенко озвучил новые претензии к Украине - что известно

Белорусская сторона не имеет никакого отношения к "паузы" в отношениях с Украиной, утверждает официальный Минск. Министерство иностранных дел республики перевалило всю ответственность за это самое на Киев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По словам представителя ведомства Анатолия Глаза, украинская сторона в одностороннем порядке инициировала так называемую "паузу".

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе... Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ", — отметил пресс-секретар.

Следует напомнить, белорусское правительство столкнулся с серьезным общественно-политическим кризисом, тысячи белорусов выступили с лозунгом о нелегитимности президента Александра Лукашенко.

На фоне этих событий Минск односторонне освобождает задержанного группу наемников ПВК Вагнер — несмотря на все обвинения в адрес РФ от самого Лукашенко — и фактически таким образом игнорирует призывы Украины к экстрадиции преступников, воевавших на Донбассе против ВСУ.

Позже представители режима начали выступать с откровенно возмутительными заявлениями о якобы причастности Украины каким-то образом к "провокаций" и попыток "власти" в Беларуси. Одновременно с этим они продолжают говорить о "дорогой" и "братской" украинский народ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба через все инциденты 28 августа отметил, что Киев ставит на "паузу" отношения с Беларусью и готов пропускать через границу всех белорусов, недовольных властью или пострадавших из-за ее политику.

Как сообщал ONLINE.UA, министр также пояснил, что украинская сторона готова присоединиться к общей позиции Евросоюза в отношении Беларуси, если Брюссель согласует вопрос санкций — через жестокость силовиков в подавлении протестов и антидемократические фиктивные выборы.