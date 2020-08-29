Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул из их жизни всё лишнее. если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт! вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, — вы для них один из самых близких друзей!

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 29 августа 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Вам придется столкнуться с проблемой выбора в гигантских масштабах. Не пытайтесь перепробовать все варианты решений, на это вам не хватит здоровья желудка. Если же вы в окружении всевозможных разносолов начнете упражняться в самоограничении, вас может постичь нездоровье психическое. Короче говоря, на шведском столе вам делать абсолютно нечего.

Гороскоп здоровья для Овнов

У Овнов в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания — чем не повод припомнить, какого рода профилактические мероприятия вам предписаны?

Общий гороскоп для Овнов

Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.

Любовный гороскоп для Овнов

Овны, не переживайте по пустякам! Сегодня кто-то может сделать вам замечание по поводу вашего внешнего вида. Но вы-то знаете, что супругу нравится ваша красивая чёлка! Не комплексуйте — завистники были и будут всегда. Звёзды советуют побыстрее успокоиться и, если вам требуется утешительная терапия, пройтись по магазинам.

Бизнес-гороскоп для Овнов

В борьбе за место под солнцем, которое вам так необходимо, вам придется продемонстрировать всё, на что вы способны. Главное, правильно приложите силы в правильном направлении, не растачивая их по пустякам, и всё сложится так, как вы хотите.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче Тельцам было бы лучше поберечь свои силы, поэтому старайтесь следить, чтобы ваш организм получил в должном количестве: и энергии с пищей, и отдыха. Избегайте негативных эмоций.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы поймёте, что ваш любимый человек похож на какого-то определённого забавного зверька: зайца, слона, жирафа, бегемота или кого-нибудь в этом роде. Постарайтесь найти для него фигурку или изображение этого зверька — пусть оно станет его талисманом.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Постарайтесь употреблять как можно больше овощей и фруктов. Собственно, важно не столько растительное происхождение пищи, сколько ее значительное количество. А мяса много съесть трудно. Однако, если здоровье позволяет, можно и мясом как следует накушаться. Ни в чем себе не отказывайте.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Наконец черная туча перестала висеть над вашей головой, но это, увы, не значит, что всё закончится благополучно. Вы рискуете не приобрести, а потерять то, к чему стремились. Наверно, это даже будет к лучшему для вас, только вот оценить и понять то, что произошло, вы сумеете спустя какое-то время.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Нынче хорошо бы закончить хоть одно дело. Можно — промежуточный этап — ну хоть что нибудь, чтобы появилась возможность утереть трудовой пот со лба и сказать "ну, вот и все".

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки, которые будут приводить вас если не в ярость, то хотя бы в недоумение. А может быть, какая-то своеобразная логика в них есть, просто вам не дано ее углядеть? И если вы все же ее отыщете — станете понимать вашу половинку гораздо лучше?..

Общий гороскоп для Близнецов

Этот день принесет вам массу неожиданностей, самой удивительной из которых будет в высшей степени странное поведение очень хорошо знакомого вам человека. Будьте адекватны ситуации.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня ваши взаимоотношения с пищей гармоничными назвать будет трудно. Вам будет крайне непросто оказаться в одном и том же месте с одно и то же время. Может дойти даже до того, что нехватка времени заставит вас уйти, не дождавшись, пока принесут ваш заказ. Единственное, что может хоть сколько-нибудь разрядить ситуацию — заказ еды с доставкой. Есть надежда, что в этом случае, уделить пять-десять минут еде вам удастся.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче уделите внимание своему желудку. Если у вас возникают неприятные ощущения, справиться с которыми вы можете только лекарственными средствами, срочно обратитесь к врачу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня во всем надобно стремиться ввысь. Потому выбирайте блюда, оформленные конусообразно, и отдавайте предпочтение тем, у которых конус выше. Даже пить нынче лучше из бокалов высоких и узких. Содержательной же характеристикой сегодняшней трапезы является обязательное наличие мяса птицы. На худой конец — птичьего молока.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня у вас будет потрясающе ехидное настроение. Захочется всех задирать, придумывать розыгрыши, смеяться над чем-то несмешным... Если у вашего любимого человека чувство юмора есть, ему сегодня можно будет позавидовать. Если же нет — наши ему соболезнования. И вам заодно.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня лучше не ходить мимо магазинов. Соблазн потратить только что заработанные деньги будет велик, а толку от покупки — никакого. Не стоит тратить деньги ради того, чтобы просто-напросто их потратить. Тем более что в ближайшем будущем они вам могут очень пригодиться.

Общий гороскоп для Раков

Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день могут возникнуть колики и резкие боли внизу живота. Вероятно, причиной могут стать не только проблемы с пищеварением, но и ваше психическое состояние, которое тоже может требовать внимания.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня звезды рекомендуют Львам как можно больше времени проводить под душем. Вам будет полезна не только теплая вода в больших количествах, но и тот легкий массаж, которые обеспечивают ее струи.

Любовный гороскоп для Львов

Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах. Звезды не призывают вас это делать по 125 раз на дню, однако один-два раза значительно повысят вас в глазах вашей половинки и даже заставят похвастаться перед друзьями таким сокровищем, как вы.

Кулинарный гороскоп для Львов

Выбирая себе меню на сегодняшний день, ни в коем случае не слушайте чужих рекомендаций. Либо советы будут не слишком удачны, либо сами вы будете прекрасно осведомлены, что именно стоит делать, а чего делать не следует, и посторонние речи будут вас только путать. А что может быть обиднее, чем давиться чем-нибудь не слишком вкусным, и с тоской думать о том, что вы планировали сообразить на обед сами, но отвергли как не самый лучший вариант? Кстати, рекомендациями звезд тоже можно пренебречь.

Бизнес-гороскоп для Львов

Отличный день, чтобы показать себя человеком, на которого можно положиться, который не боится взять на себя ответственность. Вам пора уже начать работать на свою репутацию, а то в последнее время вас как-то не воспринимают всерьез.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день постарайтесь дать своему организму именно то, что ему сейчас необходимо, а именно тишину и покой. Только так вы сможете поддержать в себе силы и не дать переутомлению взять над вами верх.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня в вашем организме случится обострение интуиции и чувства юмора. Остается лишь позавидовать тем, кто окажется рядом с вами, скучать вам не придется.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня постарайтесь подвести некий итог вашим отношениям, расставить все точки над ё и определиться наконец, что вы хотите от вас и вашего любимого человека. Очень важно сделать все это именно в этот день, поскольку завтрашний круговорот событий может открыть совершенно новый этап вашей жизни.

Бизнес-гороскоп для Дев

Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь, вам нужна помощь. Но не забывайте, что истина рождается в споре, так что просто передать инициативу по работе над тем или иным вопросом кому-то другому будет мало — требуется коллегиальное решение.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодняшний день вполне подходит доя того, чтобы кушать не только что приготовленные блюда. Но не надо думать, что вы чем-то прогневили небосвод, и он жаждет избавиться от вас, отравив несвежей пищей. Вовсе нет. Есть даже специальное блюдо, в рецепт которого в обязательном порядке входит временная составляющая — про суточные щи слыхали? Сегодня можете и попробовать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны — снобизм вреден для здоровья.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вам могут посетить весьма противоречивые чувства, причем, как водится, одновременно. При взгляде на меню вы будете разрываться между любопытством и опасением, желая попробовать нечто новое и боясь, что оно окажется гадостью. Второе, увы, весьма вероятно, потому рекомендуется сперва провести социологический опрос на тему вкусовых качеств того странного блюда, на которое вы положили глаз, и уж после приступать к еде, исходя из полученной информации.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день вы можете очень сильно влюбиться в кого-то. Не бойтесь: вашим отношениям с вашим любимым человеком новое чувство не повредит. Оно будет ярким, но непрочным, и уже через неделю вы о нем не вспомните. Любуйтесь им, как любуетесь стремительно падающей звездой.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день постарайтесь не употреблять вечером слишком много жидкости — это может спровоцировать возникновение отеков. Также сейчас вам следует уделить внимание здоровью своих почек.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодняшний день не требует от вас быстрого принятия решений, поэтому не спешите следовать общему веянию в вашем коллективе — делать всё сверхоперативно, а лучше поразмыслите над тем делом, над которым вы сейчас работаете, ведь оно не такое простое, как может показаться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Если в том заведении, куда вы зашли поесть, не подают хорошего кофе или чая, вам незачем там оставаться. Таким заведениям и так-то доверять нельзя, ну а сегодня эти напитки просто необходимы для нормального функционирования вашего организма. Никакие соки или лимонады, чаи в пакетиках (особенно с отдушкой) и растворимый кофе недопустимы. Только правильно и качественно заваренные из первоклассного сырья напитки достойны вашего внимания.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Не пытайтесь нынче поместить мух и котлеты в одну посуду — то бишь любимого человека и своих друзей в одно помещение. Недовольны будут все, вы в первую очередь.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня главное для вас — найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом, генерацией новых идей и реализацией старых, общением с коллегами и угрюмым обдумыванием текущих дел фирмы в гордом одиночестве. У вас есть все шансы для того, чтобы сбалансировать все это правильно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Наведите относительный порядок в мозгах — они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день звезды рекомендуют вам как можно больше гулять. И дело даже не только и не столько в необходимом вам свежем воздухе, сколько в желании ваших ног наконец-то размяться и поработать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Вам за что-то очень стыдно перед вашей половинкой. За что — вы не знаете и сами. Однако целый день вас не будет покидать желание попросить у нее прощения. Так попросите! Вдруг ей действительно будет что вам простить? В любом случае, ей будет приятно осознавать, что она вам дорога.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вам настолько надоела рутина, в которой вы живете в течение рабочей недели, что сегодня вас просто магнитом потянет найти себе каких-нибудь приключений на свою голову. Только не перестарайтесь и всегда помните, куда ваши действия и жажда новых впечатлений могут вас привести!

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то. Просчитайте все варианты. То, что сегодня кажется хорошей идеей, требующей минимальных жертв, может привести вас на грань отчаяния в будущем.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Кушать одному нынче не следует — найдите себе достойную компанию. Да желательно такую, в чьем присутствии не будет скучно. Если развлекать вас будут разговорами о политике и экономических вопросах — заедать беседу лучше будет супом из бычьих хвостов, если же ваш сотрапезник будет травить анекдоты — заказывайте раков с пивом, или креветок.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам как можно больше времени и сил уделить физической подготовке. Устройте себе пробежку, контрастный душ или еще что-нибудь в том же духе — чтобы организм встряхнулся.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня мир вертится вокруг вас. От вашей инициативы и рабочего настроя будет зависеть успех начатого дела. Но не зазнавайтесь! Будьте внимательны к окружающим, поддержка знакомых будет для вас очень кстати. Сформулируйте точно свою цель и двигайтесь вперед, а ситуация обязательно сложится в вашу пользу.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня у вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на оный.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимый человек расскажет вам какую-то историю из своей личной жизни, причем не касающуюся вас. Возможно, у него объявился тайный поклонник или он стал чьим-то поклонником... Постарайтесь извлечь максимальную пользу из подобного откровенного разговора.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче возможны головные боли. Также этот день может быть весьма неприятным для тех, кто страдает разного рода хроническими болями. Позаботьтесь о наличии в кармане болеутоляющего.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Звезды не обещают вам в ближайшем будущем легкой жизни. И настоятельно рекомендуют в связи с этим как следует запастись энергией, то бишь хорошо и с аппетитом поесть. Для этой цели классно подойдут украинский борщ и пельмени. Разумеется, и то, и другое должно быть настоящим, качественной ручной работы (особенно это относится к пельменям, как несложно догадаться).

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное — не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день вы можете быть слишком эмоциональны, поэтому постарайтесь контролировать свои чувства. В противном случае возможны проблемы с давлением и сильные головные и мышечные боли.

Любовный гороскоп для Водолеев

Не стоит возлагать слишком больших надежд на грядущую ночь. Она, конечно, будет в меру сказочной и волшебной, но не настолько, чтобы сразу исполнить все ваши желания касательно вашей личной жизни. Поэтому просто наслаждайтесь ее течением и ничего особенного не ждите.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Спокойствие, только спокойствие, как учил великий Карлсон. Нынче оно вам понадобится в неожиданно больших количествах. Нельзя же, в самом деле, позволить себе нервничать, по всякому поводу, так и обедом подавиться недолго. А это, согласитесь, было бы некстати. Впрочем, перестраховаться не помешает — не заказывайте рыбу и не ешьте песочного печенья. Крошки, знаете ли, вдохнуть легко.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Звезды указывают на то, что на ваше поведение нынче будет активно влиять какая-то женщина. Возможно, стоит прислушаться к дамским советам и в том, что касается работы — вы можете получить ценную информацию, которая в будущем положительно повлияет на вашу карьеру или изменит в лучшую сторону общее положение дел.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день прислушивайтесь не только к рекомендациям лечащего врача, но и к собственной интуиции. Если что-то вызывает у вас недоверие, лучше проконсультируйтесь ещё раз, так вы сможете избежать проблем.

Общий гороскоп для Рыб

Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

Бизнес-гороскоп для Рыб

На лоне вашей профессиональной деятельности у вас, похоже сгущаются тучи. Сегодня велика вероятность того, что ситуация сложится очень непросто, и вам придется положить все силы на то, чтобы выйти из неё, при этом не ухлопав на это дело все свои нервы. Помимо этого, возникнут трудности с финансами, на большие доходы в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Еда сегодня потребует от вас серьезности и сосредоточенности на процессе. Сперва — выбора. Не делайте заказа, покуда не прочтете все, что предлагает меню в подробностях. Невредно также расспросить персонал о том, что именно подразумевается под тем или иным названием, и каковы основные ингредиенты вот того, этого и еще вон того блюда. И, получив подробные ответы, попросите что попроще.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня благоприятный день для первого поцелуя с вашим новым любимым человеком, а также для любого рода развития отношений. Главное, не делать резких движений навстречу новой любви, иначе можете спугнуть её, и она убежит в неизвестном вам направлении.