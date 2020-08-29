Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 29 августа

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в субботу, 29 августа, зафиксировали 2481 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 29 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 3872 случая;
- Волынская область — 5370 случаев;
- Днепропетровская область — 2236 случаев;
- Донецкая область — 1369 случаев;
- Житомирская область — 3155 случаев;
- Закарпатская область — 7385 случаев;
- Запорожская область — 1520 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8843 случая;
- Кировоградская область — 795 случаев;
- г. Киев — 12984 случаи;
- Киевская область — 5489 случаев;
- Львовская область — 14 168 случаев;
- Луганская область — 295 случаев;
- Николаевская область — 1118 случаев;
- Одесская область — 6921 случай;
- Полтавская область — 738 случаев;
- Ровенская область — 9019 случаев;
- Сумская область — 1398 случаев;
- Тернопольская область — 5705 случаев;
- Харьковская область — 8691 случай;
- Херсонская область — 386 случаев;
- Хмельницкая область — 2297 случаев;
- Черновицкая область — 9997 случаев;
- Черкасская область — 1482 случая;
- Черниговская область — 1745 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 29 августа заболели уже почти 24,9 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 283 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил экстренное предупреждение всем украинцам — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тысяч.