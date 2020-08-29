Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 29 августа

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в субботу, 29 августа, зафиксировали 2481 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 116978 человек, из них 2492 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 56138 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 58348 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 29 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 3872 случая;

Волынская область — 5370 случаев;

Днепропетровская область — 2236 случаев;

Донецкая область — 1369 случаев;

Житомирская область — 3155 случаев;

Закарпатская область — 7385 случаев;

Запорожская область — 1520 случаев;

Ивано-Франковская область — 8843 случая;

Кировоградская область — 795 случаев;

г. Киев — 12984 случаи;

Киевская область — 5489 случаев;

Львовская область — 14 168 случаев;

Луганская область — 295 случаев;

Николаевская область — 1118 случаев;

Одесская область — 6921 случай;

Полтавская область — 738 случаев;

Ровенская область — 9019 случаев;

Сумская область — 1398 случаев;

Тернопольская область — 5705 случаев;

Харьковская область — 8691 случай;

Херсонская область — 386 случаев;

Хмельницкая область — 2297 случаев;

Черновицкая область — 9997 случаев;

Черкасская область — 1482 случая;

Черниговская область — 1745 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 29 августа заболели уже почти 24,9 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 283 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 980 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 26 месте, среди стран Европы — на 17 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 841 тысяча людей, вылечились – 17,3 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил экстренное предупреждение всем украинцам — по его словам, если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тысяч.