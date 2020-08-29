Верховная Рада не имела права - у Зеленского выступили с резонансным заявлением

Конституционный суд Украины признал неконституционными часть положений о карантине, которые были введены постановлением Кабмина и поддержаны Верховной Радой. Речь идет о подпунктах 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаце шестом пункта 6 постановления №392 об установлении карантина, принятого 20 мая 2020 года. Верховный суд просил КСУ проверить, не были ли в этом постановлении нарушены права украинцев на свободу передвижения, права покидать территорию Украины, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность и права на доступ к медицинской помощи, закрепленные в Конституции. КСУ признал неконституционным закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабмина, согласно которому и был введен карантин, но закрыл производство, так как постановление №392 уже утратило силу. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский признал, что это ожидаемое решение, но прокмментировал только ограничение заработных плат чиновников и судей в период карантина, что КС признал незаконным. По словам Вениславского, Верховная Рада не имела права законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего — судей. Поэтому он считает решение КСУ обоснованным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пресс-служба КСУ сообщила, что неконституционными признаны положения: частей 1,3 ст. 29 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями; абзаца 9 пункта 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 года. Одно их них предусматривало ограничение зарплат чиновников до 47 тысяч гривен.

"Что касается ограничения заработных плат, то КС правомерно признал такие ограничения неконституционными. Верховная рада не имела права их вводить из-за изменений в госбюджет", — прокомментировал решение суда Вениславский.

Что касается других положений о карантине, то представитель Зеленского в КСУ пояснил, что в постановление неоднократно вносились изменения, а суд может рассматривать акт только в пределах конституционного представления и только действующий. А это значит, что есть только первоначальный текст, который уже не действует.

Важно напомнить, что в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине уверили украинцев, что жесткий карантин в Украине не будут вводить даже в условиях так называемой второй волны коронавируса.