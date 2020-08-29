Евросоюз принял радикальное решение относительно Беларуси - что известно

Мировые лидеры бдительно следят за ситуацией в Беларуси, где возникли массовые протесты после выборов президента. Многие страны ЕС не признают результаты голосования, согласно которым по официальным данным ЦИК РБ победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Евросоюз считает выборы нечестными и сфальсифицированными, как и тысячи белорусов, которые выходят на масштабные митинги, добиваясь отставки Лукашенко. Чтобы наказать официальный Минск за фальсификацию выборов и насилие против мирных демонстрантов, главы МИД стран Евросоюза собрались на неформальную встречу, на которой утвердили санкции против высшего политического руководства Беларуси. В список вошли 20 человек, но если ли в нем Александр Лукашенко, пока неизвестно. Первые подробности о решении ЕС относительно Беларуси, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель по итогам заседания, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Министры (иностранных дел стран ЕС — ред.) достигли политической договоренности о введении персональных санкций против определенных лиц в Беларуси , которые были причастны к фальсификациям выборов и последующих насильственных действий. Эти санкции будут направлены против высшего политического руководства. ЕС введет эти санкции настолько быстро, насколько это возможно", — сообщил Боррель.

Представитель ЕС уточнил, что первоначальный санкционный список против высокопоставленных лиц Белурси был коротким, но теперь он увеличился до 20 фамилий. Боррель не исключает, что список может быть расширен в зависимости от развития событий.

"Мы хотим применить прогрессивный подход против людей, которые очень активно вовлечены в такую деятельность, как от фальсификация выборов и недопустимных репрессий в отношении протестующих. Чтобы они увидели: если мой коллега попал под санкции, то это некое предупреждение и для меня. Это то, чего мы хотим достичь с помощью санкций", — пояснил позицию ЕС Боррель.

Сторонники жестких санкций против самого Лукашенко и его режима разочаровались решением глав МИД стран ЕС. В частности, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал решение стран ЕС по санкциям "слишком символическим", так как его нельзя назвать серьезной реакцией. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек уверен, что под санкции должен попасть Лукашенко, даже если на данный момент его не включили в список.

Впрочем, пока неизвестно, когда введут санкции против соратников Лукашенко — список окончательно не определен, он до сих пор разрабатывается рабочими группами, которые должны предоставить окончательный список лиц через неделю.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. Путин уже сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС заявили, что не хотят превращать Беларусь во вторую Украину.