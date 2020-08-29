Россия по тревоге подняла в небо боевые истребители - что случилось

Россия устроила новую опасную провокацию вблизи границ Балтики. На этот раз российские истребители Су-27 по тревоге подняли в воздух якобы из-за приближавшейся к границе России воздушной цели. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировали его и развернули иностранный военный самолет в сторону от границы. По утверждению российских военных, это был стратегический бомбардировщик В-52 Н ВВС США, передает ONLINE.UA.

"28 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.

Это не первая опасная провокация, которые Россия регулярно устраивает над нейтральными водами. Ранее российский истребитель Су-35 небезопасно перехватил американский патрульный самолет P-8 A Poseidon. Провокационные действия со стороны российского экипажа, который приблизил российский истребитель к американскому самолету почти на 7 метров, привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8 A Poseidon, а также поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.