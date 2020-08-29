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Россия по тревоге подняла в небо боевые истребители - что случилось

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Россия по тревоге подняла в небо боевые истребители - что случилось Фото: commons.wikimedia.org

Россия устроила новую опасную провокацию вблизи границ Балтики. На этот раз российские истребители Су-27 по тревоге подняли в воздух якобы из-за приближавшейся к границе России воздушной цели. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировали его и развернули иностранный военный самолет в сторону от границы. По утверждению российских военных, это был стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, передает ONLINE.UA.

"28 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.

Это не первая опасная провокация, которые Россия регулярно устраивает над нейтральными водами. Ранее российский истребитель Су-35 небезопасно перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon. Провокационные действия со стороны российского экипажа, который приблизил российский истребитель к американскому самолету почти на 7 метров, привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon, а также поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что несколько дней назад Россия устроила новую масштабную провокацию над Черным морем. Тогда российский истребитель Су-27 срочно подняли в воздух для перехвата итальянского патрульного самолета, который находился над нейтральными водами. В самолете базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии российские военные увидели угрозу для государственной границы России.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Балтика, Балтийское море, США, истребитель, Су-27, бомбардировщик, провокация
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