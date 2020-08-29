Это конец - у Меркель внезапно заняли жесткую позицию против Путина

Власти Германии ужесточили свою позицию против России и режима российского лидера Владимира Путина после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине. Председатель влиятельной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который является одним из самых влиятельных немецких дипломатов, заявил, что после отравления Навального, за которым может стоять Кремль, идее стратегического партнерства Берлина и Москвы пришел конец. Хотя еще совсем недавно Ишингер выступал за продолжение диалога с Путиным и инициировал принятие скандального плана по Донбассу, который был полностью пророссийским по сути и неприемлемым для Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Der Spiegel.

Комментируя отравление Навального, Ишингер констатировал, что этот резонансный скандал привел к новому минимуму отношения Германии и России. Он считает, что ситуация с российским оппозиционером в очередной раз показала, "чего стоит слово Москвы".

"В Москве жертву высмеивают. Уже по одной этой причине это невероятно неудобный процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг", — напомнил дипломат.

Он подчеркнул, что канцлер Ангела Меркель проявляла терпение в отношении Путина в течение последних 15 лет. Дипломат добавил, что в 2014 году, после нападения России на Украину, Меркель была единственной главой правительства, которая разговаривала с Путиным по телефону по несколько раз в неделю.

"Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства", — констатировал немецкий дипломат.

Как известно, Берлин требует от официальной Москвы немедленного и прозрачного расследования обстоятельств отравления оппозиционного политика Алексея Навального, которого, как выяснили в берлинской клинике "Шарите", отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Стоит обратить внимание на то, что примерно через 2 часа после того, как врачи в Берлине официально сообщили, что Навального, вероятно, отравили, Меркель обратилась к Путину. Она потребовала "срочно и полностью расследовать этот акт и выявить причастных к этому". Анонимные источники отмечают: скорость, с которой она ответила, была для Кремля сигналом о том, насколько серьезно Меркель воспринимает инцидент.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель недовольна реакцией Владимира Путина на отравление Навального.