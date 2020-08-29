До 3 сентября - боевики ДНР шокировали новым решением

Так называемые "власти ДНР", которых назначил Кремль на оккупированном Донбассе по указанию президента РФ Владимира Путина, поставили официальному Киеву и ВСУ очередной ультиматум. Они угрожают уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе — 22 июля, несмотря на то, что сами ежедневно используют режим тишины для укрепления собственных позиций, что неоднократно подтверждала и украинская разведка, и наблюдатели СММ ОБСЕ. Они требуют предоставить им акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения. В противном случае угрожают уничтожить их. Такое решение принял главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, подчеркнувший, что отдаст шокирующий приказ уже 3 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Должен предупредить, что украинской стороной не позднее 3 сентября 2020 года нужно вернуть свои позиции расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года. Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений, издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", — говорится в сообщении на сайте Пушилина.

Главарь боевиков при этом указал, что перед тем, как отдаст приказ на уничтожение позиций ВСУ на Донбассе, он предупредит украинских военных о наступлении, "чтобы они смогли эвакуировать личный состав во избежание человеческих жертв".

Как известно, на Донбассе с 27 июля действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Российские войска и подконтрольные им боевики регулярно нарушают режим тишины одиночными обстрелами, но силы ООС не отвечают на провокации и придерживаются договоренностей. В штабе ООС накануне подвели итоги первого месяца перемирия на Донбассе — благодаря снижению обстрелов со стороны боевиков, ВСУ за этот период не понесли боевых потерь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский пообещал уже в 2020 году завершить войну на Донбассе. Он надеется, что таких договоренностей удастся достичь на предстоящих нормандских переговорах.