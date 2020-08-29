Нужно раскрыть горькую правду - Зеленский выступил со срочным заявлением

В субботу, 29 августа, украинский глава Владимир Зеленский обратился со срочным заявлением ко всем украинцам — в День памяти защитников Украины он призвал ни на день не забывать о тех, кто погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. При этом он потребовал, чтобы правоохранительные органы раскрыли правду, хоть и горькую, о виновных в гибели украинских защитников, которые, в частности, погибли в Иловайском котле. С соответствующим обращением Зеленский выступил в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины, где вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком принял участие в мероприятиях по чествованию памяти украинских воинов — видео его выступления опубликовала пресс-служба ОП, передает ONLINE.UA.

"В этот день произошла Иловайская трагедия, Иловайский котел. Мы не должны забывать этот день, не должны забывать каждое имя, фамилию, которые сегодня звучали. Сегодня 40 минут мы оглашали фамилии, имена и отчества наших ребят. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать всё, чтобы это время не увеличивалось вообще. Поэтому слава нашим героям, нашим ребятам, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", — говорится в обращении Зеленского.

Президент призвал украинцев не забывать не только тех, кто погиб в Иловайском котле, но тех, из-за кого украинские воины погибли. Он также обратился к правоохранительным органам и призвал показать результаты расследования трагедии, какой бы горькой она ни была правда.

"Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны, именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед. Украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя никто не забыл", — подытожил Зеленский.

Напомним, День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны, в стране отмечают второй год. Его учредил Зеленский 23 августа 2019 года. Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. В боях за Иловайск погибли 366 украинских военных, а еще 429 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести и 300 бойцов попали в плен.

Как известно, в середине августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, в результате чего украинские защитники оказались в окружении. Боевики и российские военные изначально согласились выпустить украинцев — 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности и когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за время боевых действий на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Офис генпрокурора обратился ко всем украинцам — там назвали причину, по которой произошла Иловайская трагедия. Единственная причина трагедии, по данным Генпрокуратуры, прямое вторжение вооруженных сил России. Украина уже все собранные доказательства совершения военных преступлений Россией передала в Офис прокурора Международного уголовного суда — теперь суд Гааги должен решить вопрос об открытии уголовного производства.