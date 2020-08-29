Я это сделал - Путин ошеломил заявлением о выборах в Беларуси

Несмотря на то, что Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и считает их сфальсифицированными, российский глава Владимир Путин продолжает поддерживать режим Александра Лукашенко, которого ЦИК РБ объявила президентом республики. 29 августа в интервью российскому федеральному телеканалу Путин заявил, что выборы в Беларуси состоялись и они были легитимными, хотя и "не были идеальными". А все обвинения и заявления мировых лидеров относительно фальсификаций голосования глава Кремля назвал заранее подготовленной "заготовкой", передает ONLINE.UA.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я это сделал сразу. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", — заявил Путин, хотя и не упомянул, что поздравил Лукашенко с победой еще до оглашения официальных результатов.

При этом Путин признал, что выборы в Беларуси не были идеальными и это, как считает глава Кремля, признает Лукашенко. Подтверждением тому, по мнению Путина, является готовность белорусского руководства вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что "они считают ущемлением своих прав".

"В мире вообще не существует ничего идеального. Ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере — где угодно. Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера", — заявил Путин.

А позицию ОБСЕ по выборам в Беларуси Путин считает заранее заготовленной, так как представители БДИПЧ не приехали на голосование, хотя, как утверждает российский президент, Лукашенко их приглашал.

"Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", — добавил Путин.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов. Путин же уже сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз принял радикальное решение относительно Беларуси — главы МИД утвердили санкции против высшего политического руководства Беларуси. В список вошли 20 человек, но если ли в нем Александр Лукашенко, пока неизвестно.