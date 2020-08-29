Это уже четвертый случай в мире - ученые предупредили о новой угрозе

В мире подтвердили уже четвертый случай повторного заражения коронавирусом. На этот раз случай повторного заражения COVID-19 выявили у 25-летнего жителя США, проживающего в городе Рино штата Невада. В официальном заявлении невадских ученых говорится, что у молодого человека в первый раз диагностировали коронавирусную инфекцию 18 апреля. Он успешно прошел лечение, после которого исчезли все симптомы коронавируса. Повторные тесты на COVID-19 от 9 и 25 мая показали негативный результат, но спустя три дня после последнего теста пациент снова заболел — 28 мая у него снова подтвердили коронавирус, причем секвенирование генома вируса показало, что второе заражение отличается от первого, в связи с чем у американца развилась более тяжелая болезнь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные клинических исследований, опубликованных учеными из Невады в SSRN.

Пока вирусологи не могут дать ответ, почему во второй раз коронавирусная болезнь протекает тяжелее. Они допускают, что для этого существуют некие биологические причины, связанные со снижением иммунитета во время первичного инфицирования. Но пока они не могут с уверенностью говорить об этом, так как исследования продолжаются.

Марк Пандори, директор Лаборатории общественного здравоохранения штата Невада и один из авторов отчета, подчеркнул, что повторное заражение коронавирусом встречается редко. Тем не менее, он призвал к осторожности, подчеркнув, что переболевшие коронавирусом люди не могут считаться неуязвимыми для инфекции.

"Имеющиеся на данный момент данные говорят о том, что если вы заразились и выздоровели, значит, вы защищены в течение некоторого периода времени. Мы не знаем, как долго, но мы собираемся найти отдельные случаи людей и понять, кто находится в зоне риска", — почдеркнули ученые.

Важно отметить, что случай повторного заражения коронавирусом в США стал четвертым в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии. Медики подтвердили, что речь идет не о последствиях COVID-19 , а именно о повторном заражении. Поэтому они считают, что не стоит рассчитывать на то, что иммунитет к коронавирусу может работать всю жизнь.

Как известно, по состоянию на 29 августа в мире заболели коронавирусом уже почти 24,9 млн человек, из которых более 283 тысяч новых случаев зафиксировали за последние сутки. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 980 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 26 месте, среди стран Европы — на 17 месте. На сегодняшний день в нашей стране COVID-19 подтвердили почти у 117 тысяч людей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые нашли причину повторного заражения коронавирусом. Она кроется в ослабленной иммунной системе, которая при первом заражении не вырабатывает главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью.