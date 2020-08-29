Это будет хуже всего - Макрон экстренно отреагировал на опасное решение Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно для всех пошел против российского президента Владимира Путина, несмотря на то, что поддерживает позицию главы Кремля по многих вопросам, включая Украину. Он заявил, что российское вмешательство в ситуацию в Белоруси будет наихудшим вариантом из возможных, поэтому призвал Путина отказаться от своего решения помогать режиму Александра Лукашенко, который уже четвертую неделю борется с массовыми протестами в стране, возникшими после президентских выборов, чтобы не повторить того, что уже происходит в Украине шесть лет. По словам Макрона, такой ультиматум он поставил Путину во время последнего телефонного разговора. Президент Франции подчеркнул, что его позицию поддерживает и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на RFI.

Об экстренном обращении к Путину Макрон сообщил накануне, 28 августа, на встрече с журналистами. Французский лидер считет, что есть опасность превращения белорусского кризиса в "международный", поэтому выступил против "любого внешнего вмешательства".

"Хуже всего было бы российское вторжение. У меня была возможность сказать Владимиру Путину, что я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военное вмешательство или обеспечение внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, выходящим за рамки национальных рамок Беларуси", — отметил Макрон, комментируя принятое Путиным решения о формировании в России резерва из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Лукашенко в случае, если ситуация "выйдет из-под контроля".

По словам Макрона, ни он, ни канцлер Германии Ангела Меркель не хотят в Беларуси повторения того, что произошло на Украине в 2014 году, когда Россия под предлогом "защиты и помощи русскоязычному населению" аннексировала Крым, а затем оказала "помощь" боевикам на Донбассе, что привело к до сих пор не завершившейся войне.

"Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине. Мы хотим привлечь Россию к диалогу по Беларуси, чтобы она помогла нам убедить президента Лукашенко в необходимости принять предложение ОБСЕ о посредничестве", — почдеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что Путин ответил на его просьбу о необходимости убедить Лукашенко в важности посредничества в сложившейся ситуации в Беларуси. Макрон уверил, что в ходе переговоров с ним самим и канцлером Меркель Путин сообщил, что поддерживает "посредничество" ОБСЕ в установлении диалога в Беларуси, но Лукашенко отказывается от такого посредничества.

"Путину нужно приложить усилия, чтобы помочь европейцам добиться от белорусского руководителя согласия на диалог" — считает президент Франции.

Как известно, ранее Меркель также выражала надежду, что Путину не придется использовать свой "резерв" в Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель при этом напоминал главе Кремля, что и сама официальная Москва не раз говорила о недопустимости внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруси, поэтому призывал России не забывать об этих заявлениях.

Напомним, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. Путин уже сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин продолжает поддерживать режим Александра Лукашенко, которого ЦИК РБ объявила президентом республики. 29 августа в интервью российскому федеральному телеканалу Путин заявил, что выборы в Беларуси состоялись и они были легитимными, хотя и "не были идеальными". А все обвинения и заявления мировых лидеров относительно фальсификаций голосования глава Кремля назвал подготовленной "заготовкой".