Постол против Рамиреса - где и когда смотреть самый долгожданный поединок

В ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится долгожданный бой сразу два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBC, за которые будут бороться украинец Виктор Постол и американец Хосе Карлос Рамирес. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени. Смотреть видео боя Постол — Рамирес В Украине можно будет исключительно на платформе MEGOGO, где будет вестить онлайн-трансляция поединка в прямом эфире, передает ONLINE.UA.

На кону самого долгожданного боя лета, который перенесился дважды из-за пандемии коронавируса, будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. На данный момент ними владеет Рамирес. На данный момент соперники уже готовы к поединку. Постол и Рамирес уже прошли церемонию взвешивания и уложились в весовые рамки первой полусредней весовой категории. Правда, американец оказался немного тяжелее украинца — вес Рамиреса беред боем составляет 63,41 кг, вес Постола — 63,36 кг.

Как известно, на профессиональном ринге Постол провел 33 боя, из которых 31 раз победил и два раза потерпел поражения. На счету Рамиреса нет ни одного поражения. Он провел 25 боев и добыл столько же побед, из них 17 нокаутом.

По прогнозу экспертов и букмекеров, фаворитом боя является Рамирес — коэффициент на его победу равен 1,14. Победа Постола оценивается в 5,00, ничья — в 23,00. Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника, а также по решению судей или техническому решению соответствует коэффициенту 10,00. Победа Рамиреса нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 3,50, по решению судей или техническим решением — 1,53.

Несмотря на такой прогноз, тренер украинского боксера Фредди Роуч надеется, что украинец сможет перебоксировать чемпиона WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Рамиреса. Он уверен, что поражение Постола от Джоша Тейлора в 2018 году не имеет большого значения, так как, по его мнению, украинский боксер в том бою выступил значительно лучше, чем показывает счет судейских записок.

"Есть боксер и нокаутер. С нашей стороны боксер, и именно так мы собираемся добыть победу. Мы намерены перебоксировать его. Постол научился хорошо работать по корпусу, и он пытается измотать соперника и нокаутировать его в концовке боя за счет мощных боковых и прочего. Нам, чтобы победить в этом бою, нужно просто перебоксировать его и быть умнее. Вот и все", — заявил тренер Постола.

Напомним, Виктор Постол уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 по 2016 год. Он выиграл престижный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса, но уже в следующем бою проиграл его американцу Терренсу Кроуфорду. Победа над французом Мохамедом Мимуном сделала украинца обязательным претендентом на титул WBC и Постол надеется победить этот бой, который считает самым важным в своей карьере.

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