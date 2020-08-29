Спекуляции предыдущей власти - у Зеленского наконец прокомментировали резонансное решение суда

28 августа Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро — это решение в НАБУ назвали политически мотивированным. 29 августа решение КСУ наконец прокомментировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. На Банковой считают, что должен такого решения КСУ должен состояться новый конкурс на должность главы НАБУ. В ОП считают, что решение КСУ по НАБУ стало констатацией "непродуманной, поспешной, и часто – спекулятивной в то время практики кадровых назначений со стороны предыдущего президента Украины, которая шла вразрез с Конституцией", передает ONLINE.UA.

"Бесспорно, сильное правовое государство – это и закон как фундамент справедливых общественных отношений, и обязательное распределение полномочий между всеми ветвями власти. Исключений быть не должно. В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего Президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", — прокомментировали у Зеленского решение КСУ.

В Офисе президента подчеркнули, что КСУ дал оценку именно управленческим решением о кадровых назначениях предыдущей власти, а не оценку качества работы самого органа. На Банковой подчеркнули, что решении суда признан исключительно факт неконституционности назначения директора НАБУ, что не отменяет полномочности самого НАБУ.

Напомним, Артема Сытника головой НАБУ назначил пятый президент Украины Петр Порошенко в апреле 2015 года. На эту должность претендовали 176 человек, в финал конкурса вышли Сытник и Николай Сирый. 20 мая 2020 года более пятидесяти нардепов обратились в КСУ с представлением о неконституционности назначения Сытника. Его авторы утверждали, что пятый президент Петр Порошенко при назначении директора НАБУ превысил свои полномочия и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий неожиданно для всех написал заявление об увольнении. По предварительным данным, Холодницкий не просто увольняется из САП, а уходит из прокуратуры по собственному желанию от 21 августа. Его заявление уже подписала глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова.