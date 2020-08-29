Уже с 1 сентября - Верховная Рада оперативно отреагировала на требование Зеленского

В субботу, 29 августа, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон № 3963 о повышении минимальной зарплаты в Украине, инициатором которого выступил украинский глава Владимир Зеленский. Документ уже передали на подпись президенту. Согласно этому закону, минимальная зарплата в Украине уже с 1 сентября выростет до 5 тысяч гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Как известно, законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине Зеленский подал на рассмотрение ВРУ как неотложный 6 августа. Народные депутаты мгновенно отреагировали на требование президента и 25 августа на внеочередном заседании приняли закон. Повышение минимальной зарплаты, как отметил Зеленский, должно стать одной из мер преодоления кризиса. Прежде всего это решение власти, по мнению президента, поможет работникам бюджетной сферы.

Важно отметить, что повышение минималки в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентябрястанет лишь первым этапом. Как обещает Зеленский, в течение 2021 года минимальную зарплату в Украине поднимут еще как минимум два раза — до 6,5 тысяч гривен.

Как утверждают депутаты, повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию, ни на налоговое давление на предпринимателей. Однако, вопрос по новому повышению до 6,5 тысяч пока остается открытым.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что вместе с повышением минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября работникам бюджетных учреждений, получающих заработную плату из государственного бюджета, повысят должностной оклад. В частности, Кабмин повысил тарифную ставку работника первого тарифного разряда на 123 гривны. Теперь она поднялась с 2102 гривен до 2225 гривен.