Может начаться военный конфликт - в Турции выступили с новыми угрозами

В мире назревает новый военный конфликт между Турцией и Грецией. Официальная Анкара уже пригрозила войной, так как не собирается идти на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском морях. Об этом 29 августа заявил вице-президент Турции Фуат Октай, который вновь оправдал действия Турции относительно проведения геологоразведочных работ в спорном районе Средиземного моря, который Анкара считает своей территорией, хотя пртив этого выступают не только Греция, но и страны ЕС, где готовы пойти на санкции против Турции, если не удастся урегулировать спорную ситуацию путем диалога. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", – заявил Октай.

Как известно, противоречия между Турцией и Грецией возникли еще в 1974 году. Афины и Анкара претендуют на перекрытие прибрежных территорий, а также имеют разногласия по поводу острова Кипр, где Турция является единственной страной, признавшей этнически турецкую республику Северного Кипра. Отношения между странами обострились несколько дней назад. Турецкое судно снова начало проводить сейсмические исследования в восточной части Средиземного моря, претендуя на право энергоснабжения в спорных водах. Против этого выступает не только Греция и Кипр, но и Египет, страны ЕС и другие страны, поддерживающие Афины.

Напомним, флот Греции был приведен в боевую готовность 22 июля 2020 года, после того, как Турция отправила военные корабли в окрестности самого восточного из греческих островов Кастелоризо. Афины призвали Анкару немедленно прекратить незаконные действия, которые нарушают ее суверенитет и угрожают миру и безопасности в регионе.

На сторону Греции стал Евросоюз. Турция же заявила, что ЕС "не вправе" критиковать осуществляемую ею разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, так как это противоречит собственному законодательству ЕС и международному праву.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон внезапно решил пойти против Турции. Президент Франции занял сторону Греции, которая отстаивает свое право на морскую границу.