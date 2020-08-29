Вызывает сомнения и обеспокоенность - против Путина неожиданно для всех пошел еще один мировой лидер

Пока власти Германии и Евросоюза помогают российскому президенту Владимиру Путину в обход санкций США достроить скандальный газопровод "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ в Европу в обход Украины, президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно для всех оебспокоился этим проектом. У французского лидера внезапно возникли сомнения относительно безопасности для Европы "Северного потока-2 " — Макрон допустил, что газопровод может сделать зависимыми страны ЕС от России, и об этом уже переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта "Северный поток — 2". Канцлер Меркель об этом знает", — заявил Макрон, отвечая на вопрос о своей позиции относительно российского газопровода, против которого выступают США и многие страны Европы.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.

Как известно, несколько дней назад в Москву приезжал глава МИД Германии Хайко Маас, чтобы подать дружественный сигнал российской стороне. По итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, он сообщил, что Германия объединилась с Россией вокруг строительства магистрального экспортного газопровода "Северный поток-2 " в условиях активного противодействия со стороны США. В Кремле же уверены, что проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с "беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз неожиданно для всех начал защищать Путина. Официальный Брюссель уже начал разрабатывать механизм, который позволит команде президента РФ Владимира Путина и странам ЕС обходить санкции США, которыми Вашингтон пытается заблокировать строительство трубопровода, вызвавшего раскол между ведущими странами мира.