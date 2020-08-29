Тихановская решилась на неожиданный шаг - что готовит оппозиция в Беларуси

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются масштабные протесты против режима Александра Лукашенко, которые поддерживает оппозиция и команда главной соперницы белорусского лидера на президетских выборах Светланы Тихановской. Беларусы при поддержки оппозиции добиваются отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов в стране — они считают Тихановскую "нормальным президентом", а она сама называет себя "национальным лидером", который будет добиваться разрешения политического кризиса и трансфера власти в стране. При этом Тихановская допускает обращение за помощью к России, которую называет "дружественной" страной. В интервью Euronews она внезапно призналась, что готовит оппозиция в Беларуси, если не получится урегулировать возникший кризис путем переговоров, передает ONLINE.UA.

"Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", — заявила Тихановская.

При этом Тихановская подчеркнула, что выборы в Беларуси "были сфальсифицированы". Она отметила, что белорусы, которые не выбирали Лукашенко, будут защищать свой выбор и не примут власть, которая есть сейчас.

"Народ понимает, что нынешний президент… Они его не выбирали. И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластие как такового быть не может. У нас есть один лидер и народ, люди Беларуси знают, кто это", — добавила Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции добавила, что на данный момент деятельность координационного совета по трансферу власти направлена на диалог с правительством. Но она допускает, что решить ситуацию не получится без помощи международных посредников, за которой она готова обратиться, в том числе и к России.

"Мы надеемся, что диалог начнется как можно скорее, чтобы этот политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны", — подытожила Тихановская.

Напомним, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. Путин уже сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон экстренно отреагировал на опасное решение Путина по Беларуси.