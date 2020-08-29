Поразительные результаты - Илон Маск удивил весь мир потрясающим изобретением

Всемирно известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск, как и обещал, показал всему миру чип, который он предлагает внедрять в голову людей для налаживания прямой связи между компьютером и мозгом человека. Накануне он продемонстрировал свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в ее мозг. Миллиардер назвал свое изобретение "фитнес-браслетом в черепе". Он утверждает, что с его помощью можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний. Как прошла презентация импланта-чипа Neuralink и что продемонстрировал Илон Маск миру, можно посмотреть в видео, которое опубликовано на YouTube-канале компании, передает ONLINE.UA.

Во время мероприятия Маск показал, как работают мозговые чипы на примере свиней. Для эксперимента он использовал трех животных — у одной свиньи, по кличке Гертруда, был установлен чип перед презентацией, у другой свиньи по кличке Дорси чип был установлен ранее, но его позже сняли, а а у третьей свиньи чипа не было никогда. На примере Гертруды изобретатель показал, как чип передает данные обо всех всплесках мозговой активности животного даже в том момент, когда она просто нюхала землю. На примере Дорси Маск продемонстрировал, что человек сможет отказаться от чипа в любой момент и останется после этого "здоровым и счастливым".

"Свиньи очень похожи на людей. Если мы собираемся разбираться в вещах для людей, то свиньи — хороший выбор. Если устройство работает в свинье, то это хороший признак того, что устройство надежно для людей", — прокомментировал Маск успешное испытание своих чипов на животных.

Изобретатель пояснил, что чип вживляется в мозг с помощью провода, который в десять раз тоньше человеческого волоса. По его словам, установка такого чипа человеку займет меньше часа — ею в будущем будет заниматься специальный робот, который пока еще находится в разработке. Имплант будет абсолютно незаметен на голове, от его внедрения, по утверждению Маска, останется лишь небольшой шрам.

"У меня сейчас мог бы быть установлен чип Neuralink, а вы бы даже не знали. Может быть, я уже чипирован", — пошутил Маск во время презентации.

Миллиардер пояснил, что с помощью мозговых чипов можно будет контролировать уровень гормонов у людей, а также снимать тревогу и усиливать концентрацию мозга на важных размышлениях. Устройство также позволит пользователю стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ. С помощью имплантов Маск намерен решить проблемы и с рядом неврологических недугов, от которых в той или иной степени страдает большая часть населения планеты. Среди них — потеря памяти, слуха и зрения, паралич, депрессия, бессонница, сильные боли, припадки, зависимость, инсульты и повреждения мозга.

Производство чипов Маск планирует завершить в течение года. По его плану, имплант будет устанавливается под кости черепа, а с мозгом соединяться при помощи электродов. После этой процедуры чип сможет выполнять функции человеческого органа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск наконец назвал точные сроки появления Full Self-Driving — автопилота Tesla пятого уровня, который позволит водителю вообще не следить за дорогой. По мнению изобретателя, технология станет доступной ограниченному числу клиентов компании уже в течение 6-10 недель.