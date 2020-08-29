Россия бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что случилось

Россия столкнулась с новой масштабной проблемой — там уже третий день стремительно растет число заболевших коронавирусом. Суточный прирост больных вновь приблизился почти к 5 тысячам. Общее число подтвержденных случаев инфицирования 29 августа достигло 985346 человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости, уступая только США, Бразилии и Индии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на оперативный штаб РФ по коронавирусу.

В официальной статистике РФ указано, что на 29 августа в стране подтверждены 4941 новых случаев заражения — всего в России число заболевших приближается к миллиону. При этом за последние сутки от коронавируса в России умерли более 110 человек, а всего число умерших от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, превышает 17 тысяч людей.

При этом президент РФ Владимир Путин уверяет, что ситуация с коронавирусом в России стабильна и власти держат ее под полным контролем. Несмотря на это, накануне он обратился к россиянам и призвал соблюдать карантинные ограничения, напомнив, что "вирус никуда не делся". Несмотря на ухудшения эпидемиологической ситуации, Путин уверен, что второй волны коронавируса в России удастся избежать.

Российский глава вновь напомнил о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась его дочь. Он также заявил, что в сентябре в России появится уже вторая вакцина от коронавируса. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

"Раз Путин надеется, то второй волны точно не будет и народ если и будет массово болеть, то точно не ковидом...; До выборов 13 сентября никакой второй волны не будет. А в зависимости от их итогов количество заражений может резко возрасти... И перекроют кислород по полной, чтобы люди не вышли на улицы, как в той же Беларуси; Да никто уже не верит. Сколько из Кремля скажут, столько болеющих и нарисуют", — комментируют ситуацию с коронавирусом в стране россияне.