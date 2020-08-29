Глава Кабмина поделился отличными новостями с украинцами - первые подробности

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил украинцам отличную новость — по его словам, украинская экономика уже начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он заявил, что средние реальные зарплаты украинцев в предыдущем месяце превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяс гривен, благодаря тому, что люди стали возвращаться на работу. По прогнозу Шмыгаля, уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен. Об этом говорится в отчете Шмыгаля, в котором он подвел экономические итоги страны за прошедшую неделю, сообщает ONLINE.UA.

"Реальная зарплата в июне 2020 года составила 11579 гривен. Это на 7,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года", — такие данные привел в своем отчете глава Кабмина.

Шмыгаль также обратил внимание на то, что кредитные программы для украинских фермеров и малого бизнеса в Украине продолжают набирать обороты. По его словам, уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%" и еще более 300 млн грн компенсировано фермерам, чтобы они также могли "получить дешевый ресурс для развития собственного дела".

Отечественная промышленность в июле, по утверждению Шмыгаля, также продемонстрировала рост.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", — подчеркнул глава украинского правительства.

Как известно, экономика Украина во втором квартале 2020 года показала стремительное падение до 11,4% ВВП. При этом по оценкам аналитиков, Украина сейчас находится в самом глубоком экономическом кризисе со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, которые привели к падению во втором квартале 2015 года на 14,5% в годовом исчислении. Во втором полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, они прогнозируют, что произойдет рекордное снижение экономики на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в ближайшее время нормализация ситуации и восстановление экономики невозможны. По прогнозу экспертов, все может измениться только в следующем году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков подписал законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине. С 1 сентября выплаты увеличат до 5 тысяч гривен.